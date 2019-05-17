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Bitlis'te “İSAY” projesi eğitimi

Bitlis’te İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının sorumluluğu ve koordinasyonunda yürütülmekte olan İnternet Sayfaları Yönetimi (İSAY) projesi kapsamında eğitim çalışması yapıldı.

Bitlis'te İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının sorumluluğu ve koordinasyonunda yürütülmekte olan İnternet Sayfaları Yönetimi (İSAY) projesi kapsamında eğitim çalışması yapıldı.


Bitlis Valiliğinde, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılan eğitim çalışmasına ilçe kaymakamlıkları ve il özel idare müdürlüğü internet sitelerinin yöneticileri katıldı. Toplantıda, internet sitelerinin yöneticilerine, İçişleri Bakanlığının yeni kurumsal internet site tasarımı, kaymakamlık ve il özel idaresi internet sitelerinin yeni yapıya taşınması, yeni içerik yönetimi konularında uygulamalı eğitim verildi.


İnternet Sayfaları Yönetimi (İSAY) projesi kapsamında yapılan eğitim çalışması, 5 gün boyunca devam etti.

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