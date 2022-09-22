Bitlis'te istihdam her geçen gün artıyor

Bitlis'te Eren ailesi tarafından açılacak olan iplik fabrikası yaklaşık 2 bin 500 kişiye ekmek kapısı olacak.

Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde yapım aşamasında olan fabrika 175 milyon dolara mal olurken, kentte istihdam adına da büyük bir katkı sağlamış olacak. Bitlisli iş adamı Ahmet Eren ve Eren ailesi kentte üniversite dahil olmak üzere birçok eğitim yatırımı yapmıştı. Bitlis'teki eğitim ve istihdam yatırımlarının inşaatlarını incelemek üzere Bitlis'e gelen Ahmet Eren ve Ziya Eren'e Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Dalkıran eşlik etti. Bitlis'te yapımları devam eden eğitim yatırımlarını ardından Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi'ne geçen heyete burada öğrenciler tarafından hazırlanan mini konser verildi. Daha sonra Eren Tekstil tarafından inşa edilen 200 dönüm arazi üzerine kurulacak olan 4 fabrikanın inşaatlarını inceleyen Eren Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eren gazetecilere yaptığı açıklamada, yatırımın 175 milyon dolara mal olacağını, ilk etapta da 2 bin 500 kişiyi istihdam edeceklerini söyledi. Bitlis'te 2004 yılında Nurullah Eren Anadolu Lisesi başlayan eğitim yatırımlarının geçen yıla kadar devam ettiğini ifade eden Eren, "Burada Ziya Eren kardeşimle birlikte eğitime bu kadar yatırım yaptığımız yeter dedik. Bir de iş sahası açalım diye düşündük. Eren ailesi olarak bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. İş yeri açma şeklindeki kararımızı da geçen yıl yürürlüğe koymak üzere başladık. Gördüğünüz gibi bu tesis büyükçe bir iplik fabrikası. Günde 100 ton iplik üretimi gerçekleştirecek kapasitede bir tesis. Bundan sonra da örgü ve kumaş boyama bölümlerini de eklemek suretiyle komple entegre bir tesis haline gelecek. Burada pamuk girdisi buradaki konfeksiyonculara kumaş verecek şekilde sınai bir tesis haline gelecek. Bu bizim Bitlis'imize duyduğumuz vefa borcumuzdur. Onu uygulamaya geçiriyoruz. Yatırım değeri 150 milyon doları aşacak yatırım 175 milyon doları bulacak. Çalışan sayısı da ilk etapta 2 bin 500 kişiyi olacak” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz ise yapılan yatırımların ardından birkaç yıl içerisinde Bitlis'in bölgede yıldızı parlayan iller arasında yerini alacağını belirterek, “Bugün Eren Ailesi ile birlikte Bitlis'teki eğitim ve tekstil ile ilgili yatırımları incelemek üzere Bitlis'e geldik. Sağ olsun Eren ailesinin BETAV ve Eren Vakfının yatırımlarının tamamının görmek için geldik. Bitlis'in çehresi değişti. Dere üstünün son geldiği şekli de gördük. Gayet iyi gidiyor. Genel çerçevesi yıl sonuna kadar ortaya çıkacak. Ona göre de insanımız dere üstünün ne kadar faydalı olduğunu görecek. Birinci ve ikinci etap Organize Sanayi Bölgelerimizdeki yatırımlar çok hızlı bir şekilde büyüyor. İstihdam artıyor. Sigortalı sayımız geçen yıla nazaran yüzde 100 artmış durumda. Bitlis'te bu yatırımların ardından en kısa süre içerisinde işsizlik problemi kalmayacak. Şehir merkezinde bir çağrı merkezi de açılacak. Onunda 1 Kasım'dan itibaren ihalesi yapılıp çağrı merkezi de faaliyete girecek. Burada Eren Ailesinin yapmış olduğu 4 ayrı fabrikada, pamuktan ipliğe, iplikten kumaşa ve etraftaki konfeksiyon atölyelerinde üretilerek Bitlis'ten ihracatta yapılacak. Eğitim alanlarını ve yeni inşa edilecek okulların inşaatlarını gezdik. Çok güzel bir okulumuzun temelini attık. Tamamı İngilizce eğitim verecek bir okul da yapılıyor. Eğitimde bir sıkıntımız yok. Sınıflarımız 25 kişilik. Yani Bitlis'in talihi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu bölgede yıldızı parlayacak bir hale gelecek. Milli Eğitim Bakanımızın Bitlis ziyareti sırasında açıkladığı 700 milyon liranın üzerinde yeni bir yatırım programı açıkladı. Bitlis, inşallah onların da ihalesi yapılacak. Hem eğitimde, hem yollarda hem de istihdam alanında ve üretimde Türkiye'de söz sahibi olacak bir il haline gelecektir” diye konuştu.