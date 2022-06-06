Bitlis'te kaçak avlanmış 2 ton 350 kilo inci kefali ele geçirildi

Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu kaçak avlanmış 2 ton 350 kilo inci kefali ele geçirilirken, 4 kişiye 19 bin 908 lirası idari para cezası uygulandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ahlat ve Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde Van Gölü'nde kaçak avlanan avcılara yönelik yapılan uygulamada 2 ton 350 kilo ölü inci kefal ele geçirildi. Ele geçirilen balıklar ve avda kullanılan ağlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edilirken kaçak avlanan K.Y., E.İ., E.T. ve İ.T. isimli şahıslara 19 bin 908 lira idari para cezası uygulandı.