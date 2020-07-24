İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis'te kaçak cep telefonu ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelenen bir araçta yapılan aramada 11 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Otomobilin içerisinde yapılan arama neticesinde 3 adet Huawei marka ve 8 adet Xiaomi marka kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.