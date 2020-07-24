Bitlis'te kaçak cep telefonu ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Otomobilin içerisinde yapılan arama neticesinde 3 adet Huawei marka ve 8 adet Xiaomi marka kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.