İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis'te kaçak sigara operasyonu

Bitlis polisinin düzenlediği operasyonda bir araçta bin 80 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde bin 80 paket kaçak sigara ele geçirilmiş ve K.D. İsimli araç sürücüsü gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.