Bitlis'te kapalı 214 köy yolundan 124'ü ulaşıma açıldı

Bitlis'te bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde 2 metreye ulaşırken, kapalı olan 214 köy yolundan 124'ü ulaşıma açıldı.

Bitlis'te geçen hafta çarşamba günü başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezinde 2 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi aştı. Etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte belediyeye ait iş makineleri de yollarda genişletme çalışmalarına başladı.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve Bitlis Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, belediye kent merkezinde ki karı kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, 90 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu, karla mücadele ekiplerinin 7/24 mesailerine devam ettiği belirtildi. 9 ayrı şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı ifade edilen açıklamada, şimdiye kadar 124 köy yolunun açıldığı belirtildi.