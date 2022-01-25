Bitlis'te kapanan 282 köy yolundan 98'i açıldı

Bitlis'te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 282 köy yolundan 98'i ulaşıma açıldı.

İl genelinde 184 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirilirken, son yağan karla birlikte bu kış yağan karın ise 4 metreye yakın olduğu belirtildi. Kar yağışının durmasının ardından il özel idaresi, Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri karla mücadelelerine tam hız verdi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 75 personel ve 50 iş makinesi ile çalışmalara devam ettiklerini belirtti.