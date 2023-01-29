Bitlis'te kar altında hamile kadını kurtarma operasyonu

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde doğum sancıları başlayan kadın, özel idare ekiplerinin 4 saatlik karla mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Mutki ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Küllüce köyünde yaşayan 19 yaşındaki Süheyla Toprak'ın doğum sancılarının artması nedeniyle 112 Acil Servis'ten yardım istenildi. Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bilgisi üzerine Güroymak ilçesine daha yakın olan köy yolu Güroymak İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından açıldı.

Karla mücadele ekiplerinin 4 saatlik çabasıyla köy yolu açılarak ambulansın köye varması sağlandı. Daha sonra burada ilk müdahalesi yapılan Toprak, ardından ambulansla Güroymak Devlet Hastanesine götürüldü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Süheyla Toprak, kız çocuğu dünyaya gelirken, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.