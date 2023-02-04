Bitlis'te kar esareti devam ediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde aralıksız yağan kar yağışından dolayı çoğu araç ve tabela karla kaplandı.

Bitlis ve ilçelerinde günlerdir aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Tatvan ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren kardan dolayı araçlar ve tabelalar karla kaplandı. Bazı vatandaşlar fırçalarla araçlarının üzerindeki karı temizlerken, bazı vatandaşlar ise araçlarını bulunduğu yere terk ederek minibüs veya yaya olarak yola devam etti. Sabah saatlerinde iş yerlerine giden esnaflar ise iş yerlerinin önünü kürek yardımıyla temizledi. İlçeye bağlı mahallelerde bazı vatandaşlar riskli olmasına rağmen çatı ve damlara çıkıp karları kürüyerek olası tehlikelere karşı önlem almaya çalıştı. Vatandaşların kar mesaisi gün boyu evlerinin önleri ve bahçelerinde de devam etti.