Bitlis'te kar seferberliği

Bitlis'te bu yıl 3 metreyi bulan kar yağışının ardından belediye ekipleri yaklaşık bin kamyon karı şehir dışına taşıdı.

Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, kar yağışının durmasının ardından yol ve kaldırımların genişletilmesi amacıyla bugüne kadar bin kamyon karın farklı bölgelere taşındığını söyledi. Kar yağışıyla birlikte ekiplerin ana artellerde çalışma yürüttüğünü ifade eden Hüseyin Aras, yolları açık tutmak ve vatandaşların günlük yaşamlarından etkilenmemesini sağlamak amacıyla kamyonlarla taşıma işlemine de başladıklarını kaydetti. Aras, “Bu yıl kış açısından bereketli diyebileceğimiz bir kış yaşandı. Geçen yıl nispeten kurak geçen kış ayının ardından yaz aylarında su kaynaklarında azalma yaşanmıştı. Bu yıl geçen yılın aksine çok kar yağışı alarak çok bereketli bir kar yağışı ile mücadele ediyoruz. Bu da belediyemize ciddi anlamda maddi külfet getirmektedir. Kar yağışı ile birlikte başta toplu taşıma araçlarının güzergahları olmak üzere okul ve ana artelleri öncelikli olarak açıyoruz. Daha sonra yol genişletme çalışmaları ve tuzlama araçlarımızla buzlanmaların önüne geçmeye çalışıyoruz. Kar yağışının durması ile birlikte kenarlara yığdığımız karı kepçe ve kamyonlar marifetiyle düz arazilere boşaltıyoruz. Belediye olarak 27 iş makinesi ve 70'e yakın personelle 24 saat esasına göre aralıksız çalışıyoruz. Şu anda da şehir içerisinde biriken karları yoğun bir şekilde şehir dışındaki alanlara taşımaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle 950 kamyon kar taşıdık. Taşımaya da devam ediyoruz. Halkımızın bu kar yağışından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.