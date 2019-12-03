İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis'te kar yağışı

Bitlis’te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


Kar kalınlığının kent merkezinde 2, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştığı Bitlis'te, sabah saatlerinde soğuk hava etkili oldu. Sabah işe gitmek üzere araçlarının başına gelen vatandaşlar, uzun süre buz tutan araçlarını temizledi. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği ve hafta sonuna kadar da yağış beklenmediğini belirttiler.


Havanın soğuk olması nedeniyle buzlanan yollarda sürücülerin dikkatli olmalarını da isteyen yetkililer, kar lastiği takmayanların da bir an önce taktırmalarını istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.