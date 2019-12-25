Bitlis'te kar yağışı

Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 ile 25 santimetreye ulaştığı Bitlis'te, soğuk havada etkili olmaya başladı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada Bitlis'te kar yağışının yaklaşık bir hafta daha süreceği bildirildi.

Öte yandan, kar yağışıyla birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, ana arterlerde ise karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.