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Bitlis'te kar yağışı

Bitlis’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, sürücülere de zor anlar yaşattı.

Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, sürücülere de zor anlar yaşattı.


Geç gelen kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ve çocuklar karın keyfini çıkarırken, meteoroloji yetkilileri ise Bitlis ve çevresinde etkili olması beklenen kar yağışının gün boyunca devam edeceğini belirtiler. Kar yağışına hazırlıksız yakalana sürücüler, özellikle rampa yolları çıkmakta zorlanırken, kapalı köy yolunun bulunmadığı belirtildi.


Öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışına yakalanan vatandaşlar, kent merkezine yağan karın keyfini çıkardılar. Kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceği Bitlis'te yağışın gece saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceği vurgulandı.


1,5 yıldır Bitlis'te olduğunu belirten Necati Tanışık, Konya'da da kar yağdığını ancak Bitlis'te kar yağışının daha fazla ve farklı olduğunu kaydetti.

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