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Bitlis'te kar yağışı

Bitlis’te hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından etkili olan kar yağışı köyleri beyaza bürüdü.

Bitlis'te hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından etkili olan kar yağışı köyleri beyaza bürüdü.


İki gündür aralıklarla yağan yağmur, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı dağ köylerinde ve yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hizan'ın Ballı köyünde etkili olan yağmur sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Sabah uyanan ve beyaz örtü ile karşılaşan köylüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karın bu yıl erken yağdığını belirten köylüler, hazırlıksız yakalandıklarını ifade ettiler.


Öte yandan, kar yağışını fırsat bilen çocuklar da kartopu oynayarak yağan karın keyfini çıkardı.

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