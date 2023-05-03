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Bitlis'te kar yağışı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, komşusu Güroymak ilçesinde ise yazdan kalma bir gün yaşandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, komşusu Güroymak ilçesinde ise yazdan kalma bir gün yaşandı.


Bitlis genelinde sabah saatlerinde sağanak yağmur şeklinde etkili olan yağışlar, Tatvan ilçesinde dolu yağışına dönüştü. Ceviz büyüklüğündeki dolu ve kar yağışı yerleri beyaza bürürken, Güroymak ilçesinde ise adeta yazdan kalma bir gün yaşandı. Güroymak'ta vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, Tatvan ilçesinde ise dolu ve kar yağışının etkisiyle kıştan kalma görüntüler ortaya çıktı.

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