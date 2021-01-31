Bitlis'te kar yağışından dolayı 90 köy yolu ulaşıma kapalı

Bitlis'te etkisini sürdüren kar yağışından dolayı kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te iki gündür aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, İl Özel İdaresi, karayolları ve belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 2, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreyi bulurken, hava sıcaklığı ise eksi 10 dereceye kadar düştü. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri 52 iş makinesi ve 75 personelle çalışma başlattı. Belediye ekipleri de mahalle yollarının kapanmaması için kent merkezinde sürekli kar temizliği yapıyor.