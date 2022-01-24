İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te karda mahsur kalanlara AFAD yardım etti

Bitlis’te dünden beri devam eden kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara AFAD tarafından yardım edildi.

Bitlis'te dünden beri devam eden kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara AFAD tarafından yardım edildi.


AFAD personeli kar yağışı nedeniyle yolda kalan araç şoförlerine yardımcı olarak, gerek araçlara zincir takılmasında gerekse araçların saplandığı yerden kurtarılmasında yardım edildi.


AFAD'tan yapılan açıklamada, "Dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeni ile mahsur kalan vatandaşlara müdahale edilerek güvenli bölgelere transferleri yapıldı" denildi.

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