Bitlis'te karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor

Bitlis'te etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok köye ulaşım sağlanamazken, belediye ve özel idare ekipleri gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy ve mezra yollarında, belediye ise merkezdeki ana ve ara arterlerde çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay belediyenin, İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit ise özel idarenin karla mücadelesi ile ilgili bilgi verdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Çağatay, 76 personel ve 32 araçla kar yağışını en az zararla atlatmak istediklerini söyledi. Çağatay, “Önceki geceden beri Bitlis'te devam eden kar yağışı var. Çokta güzel yağıyor. Sabah saat 06.00'dan itibaren belediyemiz 76 personel ve 32 araçla yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Personelimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyorlar. Hatta personellerimize araçlarda yemek ikram ediyoruz ki ara vermeden tüm yolları en erken şekilde açsınlar. Şimdiye kadar ne bir kaza ne de bir kapalı yol haberi gelmedi. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, güzel ve bir özveriyle çalışıyorlar. Kar yağışının zararlarını vatandaşlara hissettirmeden atlatacağız” diye konuştu.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit ise acil durumlarda 112 Acil Servis ekibiyle koordineli olarak çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle ilk olarak 139 köy yolu ulaşıma kapanmıştır. Merkez ve ilçelerimizde 70 araç ve 90 personelle kapalı olan köy yollarımızın en geç akşama kadar ulaşıma açacağız. Bizden yardımlarını esirgemeyen valimize, il genel meclis başkanımızı, genel sekreterimize ve personellerimize çok teşekkür ediyorum. Çok özverili bir şekilde çalışıyorlar” dedi.