Bitlis'te ‘Kayaklı Koşu' yarışması

Türkiye Kayak Federasyonunun programında yer alan ve Bitlis'te yapılan Kayaklı Koşu İl Birinciliği renkli görüntülere sahne oldu.

Rahva bölgesinde bulunan Elaman Hanı Kayak Merkezinde gerçekleştirilen yarışmalara 50 sporcu katıldı. Havanın ve kayak pistinin elverişli olduğunu belirten Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Sedat Döymaz, son iki yıldır kar yağışının olmadığı Bitlis'te bu yıl yeteri kadar kar yağmasının kayakçılar açısında önemli olduğunu söyledi. Döymaz, “Türkiye Kayak Federasyonunun 2019 faaliyet yılı programında yer alan Kayaklı Koşu İl Birinciliğini bugün gerçekleştirdik. Burada dereceye girecek sporcular, 15-19 Ocak tarihleri arasında Bitlis'te yapılacak eleme yarışmalarına katılacaklar. Burada dereceye girecek sporcular da şubat ayı içerisinde Bolu'da düzenlenecek yarışmalara katılacaklar. Yaklaşık 50'ye yakın sporcumuz var. Türkiye'nin en güzel pistlerinden birine sahibiz. Şu anda kar ve hava şartları yarışmalar için çok elverişlidir. Yarışmalara hazırlanırken, genellikle sis ve soğuk havaya takılıyoruz. Zor olmasına rağmen iyi çalışarak birçok yarışmadan madalyalarla dönüyor sporcularımız. Bu yıl 50'ye yakın sporcu ile start verdik. Bu her geçen gün artacaktır. Daha önce antrenmanlarımızı Nemrut Krater Dağında gerçekleştiriyorduk. Ancak 2 haftadan beridir burada yeteri kadar kar olmasından dolayı çalışmalarımızı burada sürdürüyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Önümüzdeki etap yarışmalarına en iyi şekilde hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Son 2 yıldır kurak geçen Bitlis'te bu yıl karın yağması kayakçıları da sevindirdi. Bitlisli sporcular, zor şartlarda yarışmalara hazırlanmalarına rağmen birçok başarıya imza attıklarını belirttiler.