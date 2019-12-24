Bitlis'te 'Kent Konseyi' seçimi

Bitlis Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seçime Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve 102 sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay kısa bir konuşma yaptı. Kentin sorunlarının çözülmesi ve daha yaşanılabilir bir kent için istişare ve işbirliğinin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Tanğlay, kentte yürütülen hizmetler hakkında bilgi verdi. Tanğlay, "Kent konseyinin oluşturulması toplantısını hoş geldiniz. Bitlis'i seven sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin buraya katılımındaki teveccüh bizleri sevindirdi. Bitlis'te gerçek manası ile yapmamız gereken çok iş var. Dışarıdan bakınca böyle görünmüyordu. Ancak seçim bittikten sonra Bitlis'te yapılması gereken çok işin olduğunu gördük. Görev süremiz boyunca çok çalışarak Bitlis'e hizmet etmeye özen gösteriyoruz. Bizler seçim öncesinde 50 proje sözü vermiştik. Bunlardan 26'sını gerçekleştirdik çok şükür. Bitlis'te en büyük sıkıntı altyapıydı. 5 yılda altyapı yüzde 28 oranındaydı. Şimdi yüzde 90'lardayız. Yine önemli bir sorun da sulama sorunuydu, bunu da sulama kanalı projemizle inşallah ortadan kaldırıyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesini çok istedim, ekinler ekilmeden bu sulama suyu projemizi de hayata geçireceğiz. Bildiğiniz gibi Bitlis Belediyesinin ciddi bir geliri yok. Güneş enerjisi projemiz 2 megawatı şeklinde onaylandı. Bitlis Belediyesi 500 bin TL kara geçecek. Bu da ocak ayı itibari ile hayata geçecek” dedi.

Bitlis'in tarihi bir kent olduğunu da dile getiren Tanğlay, “Bugüne kadar tarihimize de çok iyi sahip çıkmamışız. Aşırı derecede yıkık, döküntü ve harabe bir şehre sahibiz. Birçok tarihi ve tescilli yerlerimiz var. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bizden önce birinci ve ikinci etap sokak sağlıklaştırma projesi yapmışlardı. Biz de üçüncü etabını projelendirip yaptık. 4'ncü etabın projesini de DAKA'ya sunduk, komisyondan geçti. Bakanlıktan da geçirebilirsek, yaz ayları ile birlikte bu projemizi de hayata geçireceğiz. Bununla beraber İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte Bitlis Kalesi ışıklandırma projesini de bitirdik. Yıllardır bu proje söylenip dururdu. Çok zor bir şey değildi. Göreve geldiğimiz gibi bu proje üzerinde yoğunlaştık. Geçtiğimiz günlerde de bunu hayata geçirdik. Çok güzel bir görünüme kavuştu. Özellikle çarşı merkezinde güzel düzenlemeler yaptık. Bunları yaparken hem kültürel hem de sosyal faaliyetlerimizi bir kenara bırakmadık. Biz bu yıl çok farklı bir metot izledik. 13 mahallede aynı anda alt yapı çalışması yaptık. Zor oldu. Ancak vatandaşlarımız da bizlere fırsat verdi. Herkese buradan teşekkür ediyorum. Çok şükür kışa girerken, çamur olan bir yer bırakmadık. Herkese söylüyorum, ben bildiğiniz belediye başkanlarından değilim. Ben protokol başkanı değilim. Halkın içinde, herkese kapısı açık olan bir başkanım. Herkes bilir. Vatandaşla birebir diyalog kurup, onların ne istediğini soran bir başkanım. Benim hiçbir şekilde siyasi kaygım yok. Bu 5 yılda Bitlis'e bir şeyler katabilir miyiz, bunun derdindeyim. Bu arkadaşlarımızın hepsi Bitlis için burada bizim de tek derdimiz Bitlis'tir. Mantıklı olan fikirlerde çoğunluk neye karar veriyorsa bunu yapalım. Bitlis'e ne verip ne katabilirsek onun hesabını yapalım. Burada demokratik bir seçim yapılacak. Aday olan herkese başarılar dilerim. Buradan çıkacak sonucun Bitlis'in kazanımı olacaktır. Bizim burada derdimiz Bitlis'i dert edecek arkadaşlarla birlikte çalışmaktır. Kent konseyinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan seçimlerde Cevat Kaya ile Ali Cengiz, kent konseyine aday oldular. Yapılan oylama sonucunda 58 oy alan Cevat Kaya, kent konseyi başkanı seçildi.