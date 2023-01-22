Bitlis'te kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntü oluşturdu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kırağı tutan ağaçlar seyrine doyumsuz kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Son yılların en kurak kışını geçiren Bitlis'te merkez ve ilçelerinde yazdan kalma günler yaşanırken, Güroymak ilçesinde ise soğuk ve sisli hava etkili oluyor. Gün içerisinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede ağaçlar ve bitkiler tamamen kırağı ile kaplandı. Adeta çiçek açan ağaçları andıran görüntü güzelliğiyle hayran bırakıyor. Oluşan kartpostallık görüntüleri gören vatandaşlar ise hem manzaranın tadını çıkarıyor hem de bol bol manzara fotoğrafı çekmeyi ihmal etmiyor.

Özellikle ilçeye bağlı Aşağı Kolbaşı köyünde etkili olan sis ile birlikte kırağı tutarak beyaza bürünen ağaçlar ortaya eşsiz manzaralar çıkardı. Yoldan geçerken gördükleri manzaraya hayran kaldıklarını belirten Emrullah Tüzün, kartpostallık görüntüler oluşturan manzaraya karşı bol bol fotoğraf çektiklerini söyledi.

Çocuklardan Ebu Bekir Tüzün oluşan manzarayı çok sevdiğini belirtirken, Mina Okay ise ailesiyle birlikte keyifli saatler geçirdiğini ifade etti.