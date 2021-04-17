Bitlis'te kış aylarında bozulan yollar belediye ekipleri tarafından onarılmaya başlandı

Özellikle kış aylarında yıpranan yollarla ilgili tespit ve değerlendirme çalışması yapan Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay kent merkezinde ulaşımla alakalı aksama yaşanmaması için özenli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Kış aylarında yıpranan yollar kötü bir görünüm arz ettiğini belirten Başkan Tanğlay, “Ekiplerimiz kent genelinde kilitli parke ve bozulan yollarda asfalt malzeme ile bozuk yol zeminlerinde iyileştirme çalışması yapıyor. Ekipler gün boyu yollarda dolaşarak gördükleri çukurlara anında müdahale edip, yolları ulaşıma uygun hale getiriyor. Allah'ın izniyle çalışma sezonumuzun başlaması ile tüm yollarımızda geniş kapsamlı bir çalışma başlatacağız” şeklinde konuştu.

Tahrip olan tüm yolların onarılması için çalışmaların program dahilinde devam ettiğini belirttiler.