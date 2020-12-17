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Bitlis'te kısıtlama ile birlikte sokaklar boş kaldı

Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis’te de kısıtlamayla birlikte sokaklar boş kaldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis'te de kısıtlamayla birlikte sokaklar boş kaldı.


Bitlis pandemiyle mücadele kapsamında 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, kısıtlamalar konusunda halkı uyardı.

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