Bitlis'te ‘Koordinasyon Kurulu' toplantısı

Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Vali Çağatay, kısa bir konuşma yaparak, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Yatırımlarla ilgili bölge müdürleri, kurum müdürleri ve belediyeler sunumlar eşliğinde kendi alanları ile ilgili olarak sürdürülen projelerin fiziki ve mali gerçekleşme oranları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Van DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Bitlis çarşı merkezinde devam etmekte olan 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında dere üstünde bulunan iş yerlerinin yıkılması halinde, dereyi temizleyip güzelleştirerek turizme önemli bir katkı sağlamak amacıyla çeşitli projelerinin hazır olduğunu ifade etti.

Toplantı, katılımcılar arasında projelerin içeriğiyle alakalı karşılıklı soru-cevap şeklinde konuşmaların ardından sona erdi.

Toplantıya; Vali Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, vali yardımcıları Nursel Özdemir ve Tekin Erdemir, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.