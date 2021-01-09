Bitlis'te Korona virüs tedbirleri

Bitlis'te her gün binlerce vatandaşın işlem yaptığı ATM'ler ve ibadethaneler Bitlis Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Ekipler, camilerde, mescitlerde, ATM'lerde ve tüm noktalarda, resmi kurum binalarında, banka şubelerinde ve daha birçok noktada dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Bitlis Belediyesi ekiplerince kısa zaman içerisinde şehir merkezinde belirlenen tüm noktalarda dezenfekte çalışmalarının hızla yapılarak tamamlanacağını ifade eden Belediye Başkan Nesrullah Tanğlay; “Dünyayı tehdit eden ve küresel bir salgın haline gelen Korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarını Belediyemiz Temizlik İşleri ekipleri Tarafından program dahilinde sürdürüyoruz. Bu kapsamda kent Merkezinde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Camiler Banka ve Postane ATM'leri düzenli olarak dezenfekte çalışmalarını sürdürüyoruz . Yaptığımız planlama ile camiiler ve kamu kurumlarında da dezenfekte çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Tüm dünyayı tehdit eden korona virüsü panik yapmadan gerekli önlemlerimizi alarak oluşabilecek tehlikelerin önüne geçeceğiz” dedi.