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Bitlis'te korona virüs tedbirleri denetimi

Bitlis’te korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Bitlis'te korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında korona virüsle mücadelede alınan tedbirler denetlendi. Genelge kapsamında vali yardımcıları, beraberindekilerle kentte faaliyet gösteren iş yerlerini denetledi. Denetimlerde korona virüsle mücadelede alınan kararların uygulanmasına yönelik esnafa uyarılarda bulunuldu.


Genelge kapsamında vali yardımcıları ve kurum müdürleri, il genelindeki marketler, konaklama tesisleri, şehir içi ve şehirlerarası otobüsler, ticari taksiler, bay/bayan kuaför salonları, restoranlar, spor salonları, düğün salonları gibi birçok alanı denetledi.

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