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Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram EYP ele geçirildi

Bitlis’te PKK’lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan 60 kilogram el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan 60 kilogram el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Bunun üzerine teröristleri etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 15 Mart'ta başlatılan Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-05 Operasyonunun devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Operasyon kapsamında dün, köy yolunda toprağa 60 santimetre gömülü 2 teneke içinde kullanılabilir durumda uzaktan kablo komutalı, amonyum nitratla güçlendirilmiş 60 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcı, gerekli incelemelerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilmiştir" denildi.

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