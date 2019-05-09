Bitlis'te KÖYDES toplantısı

KÖYDES projesi 2019 ödeneğinin değerlendirildiği toplantıya Vali Çağatay'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, ilçe kaymakamları, İl Özel İdaresi ve ilgili kurum müdürleri katıldı. KÖYDES kapsamında yapılan çalışmaların İl Özel İdaresi işbirliği ve koordinesinde yapılmasına karar verilen toplantıda, ödeneğin ilçelere ortak alım giderleri için yüzde 4, coğrafi bilgi sisteminin kurulması ve sayısallaştırılması için ise yüzde 3 oranında aktarım yapılmasına karar verildi.