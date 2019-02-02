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Bitlis'te köylüler kızaklı öküz arabalarıyla hayvanlarına ot taşıyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış mevsiminin en çetin ve ağır geçtiği Bitlis’in köylerindeki besiciler, kızaklı öküz arabalarıyla hayvanlarına ot taşıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin en çetin ve ağır geçtiği Bitlis'in köylerindeki besiciler, kızaklı öküz arabalarıyla hayvanlarına ot taşıyor.


Bitlis'in Mutki ilçesindeki köylerde hayvancılıkla uğraşan köylüler yazın köylerde yüksek kesimlere topladıkları meşe ağacı yapraklarını hayvanlarına vermek için öküzlü kızaklarla taşıyorlar. Köylüler, yüksek tepelere istifledikleri meşe ağacı yapraklarını belirli noktaya kadar sırtlarında taşıyor. Daha sonra kar çokluğu nedeniyle herhangi bir aracın girmediği alandan köylerine kızaklı öküz arabalarıyla taşımak zorunda kalıyorlar. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bazı yerlerde kızaklı öküz arabaları ilerlemekte zorlanırken bazen de derelerden geçmek zorunda kalıyorlar.


Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Ocaklı köyünde hayvancılık yapan Hüsamettin Tarhan, yazın dağlardan topladıkları meşe ağacı yapraklarını kışın hayvanlarına yedirmek için kızaklı öküz arabalarıyla köylerine taşıdıklarını söyledi. Tarhan, “Köye 3 kilometre uzaklıktaki bir yerden bu meşe yapraklarını taşıyoruz. Yol olmadığı için kızaklı öküz arabalarını kullanıyoruz. Meşe yapraklarını hayvanlarımıza yediriyoruz. Kalan dal parçalarını da sobada yakıp ısınıyoruz” dedi.

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