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Bitlis'te kumar oynayanlara ceza kesildi

Bitlis’te kumar oynarken yakalanan 8 kişiye, korona virüs (Covid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek suçundan da para cezası kesildi.

Bitlis'te kumar oynarken yakalanan 8 kişiye, korona virüs (Covid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek suçundan da para cezası kesildi.


Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince yürütülen çalışma sonucu 8 Mayıs'ta merkez Gazibey Mahallesi'nde bir adreste kumar oynayan şüphelilerin olduğunun tespit edildiği belirtildi.


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


“Şüpheli adrese yapılan baskında, iki masada 8 kişinin kumar oynadığı, 5 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ederek bir masada oturduğu görülmüştür. Suç unsuru olarak tespit edilen 3 yazboz defteri ve 3 iskambil destesi muhafaza altına alınmıştır. Kumar oynayan 8 şüpheliye Kabahatler Kanunu gereğince 9 bin 800, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 13 kişiye 40 bin 950 lira idari para cezası kesilmiştir. Şüpheli adresin işletmecisi H.G. hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

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