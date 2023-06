Bitlis'te kurban pazarında fiyatlar yüksek, satışlar düşük

Bitlis'te Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarları, beklenen ilgiyi görmüyor. Besiciler, maliyetler nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu söylerken bekledikleri satışı yapamadıklarını söylediler.

Türkiye Kasaplar Federasyonu tarafında açıklanan rakamlara göre küçükbaş hayvan 7 bin TL, büyükbaş hayvan ise 84 bin TL'den satışa sunulacak. Koyun, kuzu, tosun ve dana fiyatları canlı hayvanın kilogramına göre değişecek. Kurbanlık fiyatları hayvan pazarlarında da farklılık gösterebiliyor. Bitlis'te kurbanlık fiyatları küçükbaşlar için 7 bin TL ile 16 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş hayvan satışları ise 50 bin TL ile 110 bin TL arasında değişiyor. Arap Köprüsü Mevkiinde kurulan canlı hayvan pazarında besicilerin umutlu bekleyişi ise sürüyor. Hayvanları ile Bitlis'e bağlı Deliktaş köyünden geldiğini belirten Zafer Görgülü isimli besici, fiyatların geçen seneyi arattığını söyledi. Artan maliyetlerden şikayetçi olan Görgülü, "Geçen sene de kurbanlık getirdim. Bu sene 50 küçükbaş hayvanla geldim ama şu an sadece 10 tane satabildim. Bir haftadır buradayım. Bayrama kısa bir süre kaldı umarım en kısa zamanda satışımızı yapar gideriz. Fiyatlar geçen seneye göre yüzde 100'ü geçmiş durumda. Artışın nedeni maliyetlerden kaynaklanıyor. Maliyetlerimiz geçen seneden çok daha fazla. 6 bin TL'den başlayıp 16 bin TL'ye kadar kurbanlıklarım var. Şu an beklediğimiz ilgi yok. Fiyatlar her şehirde değişkenlik gösteriyor. Bitlis'teki kurbanlık fiyatları biraz daha yüksek olduğunu söyledi.

Canlı hayvan pazarının bulunduğu alanı eleştiren Görgülü, “Bu alan resmi olarak pazar alanı ama birçok eksik var. Belediye buraya bakmalı, hijyen şartları, su ve barınma imkanı yok. Bu yönlü bir hizmet bekliyoruz. Kesim alanı da yetersiz üstelik hijyenik de değil. Bir an önce önlemler alınmalı” dedi.

Canlı hayvan pazarına Konya'dan gelen kurbanlık koyun almak isteyen Erdem Ünlü, Bitlis'e bayram nedeni ile akraba ziyaretine geldiğini belirterek, "Her yıl Kurban kesmeye gayret ederim. Ama bu yıl kurbanlık koyunlar bütçemi zorladı. 6 bin 500 lira olan koyunu iyi bir pazarlıkla 5 bin 700 liraya alabildim. Konya'daki fiyatlarla burayı kıyasladığım zaman Konya'daki kurbanlıkların fiyatı biraz daha uygun" dedi.