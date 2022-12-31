Bitlis'te kütüphanesiz okul kalmadı

Emin Korkmaz, geçen sene 103 adet kütüphane yapıldığını ifade ederek, kütüphanesiz okul kalmadığını söyledi.

Bitlis merkez Şehit Mahir Ayabak İlkokulundaki kütüphaneyi ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, burada öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı. Bitlis'te 22 adet zenginleştirilmiş kütüphane dedikleri Z kütüphane oluşturduklarına işaret eden Korkmaz, “Kitap ve kütüphaneler, insan hayatının en nitelikli kısmıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıl bu aylarda başlattığı ‘Kütüphanesiz okul kalmasın' şiarı ile yola çıktı. Yaklaşık 2 ay içerisinde ülke genelinde 16 binin üzerinde kütüphane oluşturdu. Bizim ilimizde de geçen yıl 221 okulumuzda kütüphane vardı. Bunlardan 22 tanesi ‘Z' kütüphane dediğimiz zenginleştirilmiş kütüphaneydi. Bunların formatları ve konseptleri biraz daha ayrıdır. Bu kütüphanelerin her birinde mutlaka bir bilgisayar vardır. Dizaynları da çok farklıdır. Bizler geçen yıl 324 okulumuza kütüphane kurduk. Şu anda her okulumuzun kütüphanesi mevcuttur” dedi.

Açıklamalarında kütüphanelerdeki kitap sayılarına da değinen Korkmaz, “Geçen yıl 413 binlerde olan kitap sayımızı bu yıl 755 bin 600'ün üzerine çıkardık. Şu anda Bitlis'te öğrenci başına 8,5 kitap düşüyor. Bu da Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakamdır. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladığı rakamlarda 100 milyon kitap olarak hedef koydu. Şimdi kütüphanelerimizde 100 milyonun üzerinde kitap var. Biz kütüphanelerimizi sadece kitap okuma saati ile değerlendirmiyoruz. Kütüphanelerimiz aktif birim olarak kullanılıyor. Albenileri yüksek. Duvarlarındaki resimler ve renkler bile farklıdır. Okumayı cazip hale getiren mekanlar oluşturduk. Bu mekanların oluşmasına katkı sunan başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere illerde valimize, kaymakamlarımıza ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.