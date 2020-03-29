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Bitlis'te lapa lapa kar yağışı

Bitlis’te günlerdir etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Bitlis'te günlerdir etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.


Nisan ayına sayılı günler kala Bitlis'te yağan lapa lapa kar hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Günlerdir Bitlis'te yağan yağmur, akşama doğru yerini kar yağışına bırakırken, çok az sayıda sokakta bulunan vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi.


Baharı beklerken lapa lapa karla karşılaşan Bitlisliler, korona virüs nedeniyle kar yağışını evlerinin camından izlediler.

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