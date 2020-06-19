Bitlis'te LGS öncesi 177 okul dezenfekte edildi

Bitlis'te bu hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi il genelinde 177 okulda detaylı dezenfekte çalışması yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, hafta sonu yapılacak LGS öncesi alınan tedbirler kapsamında sınav günü çok titiz çalışacaklarını belirtti. Korkmaz, korona virüs salgını nedeniyle sınava girecek öğrencilere hem okul girişinde hem de sınıf girişinde maske ve dezenfektan verileceğini ifade etti. Gerçekleşecek sınav öncesi bütün tedbirleri aldıklarını, velilerin okul bahçesine alınmayacağını, ancak sağlık tedbirlerinin en yüksek seviyede alındığı belirten Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, pandemi sürecinde Türkiye'nin en büyük organizasyonu olduğunu söyledi. Korkmaz, “Hafta sonu Türkiye'de ortaöğretime geçiş sınavı olan LGS yapılacak. Bu sınava ilimizde 9 bin 504 öğrenci 117 okulumuzda girecek. Okullarımızdaki tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Cuma günü okul müdürlerimiz sınava girecek tüm öğrencilerimizin sınav giriş belgelerini çıkarıp masalarının üzerine koyacaklar. Okulun girişine ve sınıfların kapılarının önüne yeteri kadar dezenfektan ve maske bıraktık. Ayrıca sınıfta öğretmen masasına ayrı bir dezenfektan bırakılacak. Öğrenci okulun bahçesine geldiğinde dezenfektan kullanıp maskesini takarak sınıfa gelecek. Sınav arasında da yeni bir maske verilecek. Sınav içerisinde isterse maskesini çıkarabilecek. Sınav sonunda da maskesiyle evine gidecek. Biz bütün tedbirlerimizi aldık. Velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını sınava gönderebilirler” dedi.

“Karantinada olan öğrencimiz olursa, ona özel sınıf açılacak”

Korkmaz, pandemi sürecinde Türkiye'nin en büyük organizasyonunu gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türkiye'yi etkisi altına alan pandemi ile ilgili olarak karantinada olan öğrencimiz olursa, ona özel sınıf açılacak. Hatta testi pozitif çıkan öğrenci varsa onun için de ayrı bir okul açacağız. İnşallah herhangi bir aksilik olmayacak. Çünkü bu salgından sonraki en büyük organizasyondur. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 700 bin öğrenci, yaklaşık 15 bin okulda sınava girecek. Allah utandırmasın. Sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Organizasyonda emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları olmak üzere milli eğitim müdürlerine, şube müdürlerine ve velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.