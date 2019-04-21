Bitlis'te ‘Mangala Turnuvası' düzenlendi

Bitlis'te ilkokul öğrencileri arasında ‘Mangala Turnuvası' düzenlendi.

MNG Kargo İlkokulunda düzenlenen Mangala Turnuvasına Bitlis il merkezi ve ilçelerinden 90 öğrenci katıldı. MNG İlkokulu Müdürü Nimetullah Aktan, öğrencilerin strateji oyunları ile yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesinin sağlandığını belirterek, “Bugün burada MNG Kargo İlkokulu olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Bitlis'te bir ilki gerçekleştirmek üzere Mangala Turnuvamızı düzenliyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesindeki amaç; çocuklarımızın düşünen, üreten ve problem karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, strateji oyunları ile yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, ayrıca öğrencilere kendilerini ifade edebilme şansının sunulması, akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerinin daha verimli geçirmelerinin sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda düzenlediğimiz turnuvaya tüm ilçelerden katılım gerçekleşmiş olup turnuvamız yoğun ilgi görmüştür. Milli Eğitim Bakanlığımızın yoğun şekilde üzerinde durduğu 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında bu tür sosyal etkinliklerin düzenlenmesi; okulumuz, ilimiz ve ülkemiz adına önemli bir kazanımdır. Bu tür sosyal etkinliklerin tüm illerimizde her yıl düzenlenmesi, öğrencilerimizin zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sunacaktır. Bu turnuvanın planlanıp hayata geçirilmesine katkı sunan Bitlis Valiliğine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, MNG Kargo ailesine, Eğitim Bir-Sen Bitlis Şubesine, Hikmet Kiler Fen Lisesine, Bitlis Belediyesine, Bitlis Bilim Sanat Merkezine, koordinatör öğretmenimiz Ahmet Ülger'e, organizasyon ve üst yürütme kurulu üyelerimize ve sponsor olan esnaflarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan yarışmalar sonucunda birinciliği MNG Kargo İlkokulu öğrencisi Vedat Savucu alırken, ikinciliği Güroymak Akşemsettin İlkokulu öğrencisi Yusuf Çelik aldı. Üçüncülüğü ise Merkez Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu öğrencisi Faruk Kutbay aldı. Turnuvaya katılan tüm öğrencilere ödül, katılan okullara da katılım belgesi verildi.