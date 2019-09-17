Bitlis'te merdivenler yenileniyor

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri üst yapı çalışmalarına şehrin farklı mahalle, cadde ve sokaklarında devam ediyor. Ekipler başlatılan merdiven yenileme çalışmalarına devam ediyor. 8 Ağustos Mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştıracak merdivenin mevcut basamaklarının zamanla bozulması ve kullanışsız bir hal alması nedeniyle yenileme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında mevcut merdiven basamakları üzerinde bulunan eski betonlar söküldü. Zemin düzenlemesinin ardından yeni beton atılarak yenileme yapıldı. Yağışlı ve soğuk havalarda oluşabilecek olumsuzlukların ve yaşlı vatandaşlarımızın daha rahat kullanabilmeleri için merdivenleri yenilenerek daha güvenli hale getirildi.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını belirterek, “Sokağımızda bulunan merdiveni bizler sıklıkla kullanıyoruz. Önceki yıllarda yapılan merdiven artık bozulmaya başlamıştı. Belediye ekipleri gelerek çeşitli incelemelerin ardından yenileme çalışmalarına başladılar. Yapılan çalışmaların ardından merdivenimiz yeni görünümüne kavuştu. Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay'a ve çalışmalarda emeği geçen ekip arkadaşlarına teşekkür ederiz” dediler.