İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te metamfetamin ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 992 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 992 gram metamfetamin ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Tatvan'da durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şahıs üst araması yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada, 992 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında ise adli işlemlerin başlatıldı.

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