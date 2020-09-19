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Bitlis'te Metanfetamin ele geçirildi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol kontrol noktasında yapılan aramalar neticesinde 75 gram Metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol kontrol noktasında yapılan aramalar neticesinde 75 gram Metanfetamin ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Adilcevaz ilçesine bağlı Çimenli Yol Kontrol Noktasında yolcu otobüsünde arama yapıldı. İcra edilen aramada uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi neticesinde A.G. isimli şahsın çantasında 75 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda Metamfetamin maddesine el konulmuş, A.G. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz yarınlarınızın teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan şahıs yâda şahıslarla, yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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