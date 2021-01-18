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Bitlis'te metanfetamin ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 962 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 962 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtilerek, “Araç içerisinde bulunan M.O.N. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında, 2 parça halinde daralı ağırlığı 962 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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