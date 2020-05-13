Bitlis'te metanfetamin ve eroin ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldığı belirtilerek, “Yapılan arama neticesinde, daralı ağırlığı 310 gram metamfetamin ve 239 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan M.E. ve M.C. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.