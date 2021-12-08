Bitlis'te metruk binaların yıkımları görüşüldü

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te, Vali Oktay Çağatay başkanlığında metruk binaların yıkımı hakkında toplantı gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, Vali Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunumun ardından metruk binaların yıkım ve güvenlik tedbirlerine ilişkin konular görüşüldü. Toplantıda ayrıca uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere, kamu düzeni ve esenliğini korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla metruk binalara ve enkazlara yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Vali Oktay Çağatay başkanlığında yapılan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Belediye Başkanı Vekili İbrahim Aslan, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve ilgili kurum müdürleri katıldı.