İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bitlis-Baykan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bitlis-Baykan karayolunun Narlı Dere Mevkiinde meydana geldi. Havanın yağmurlu zeminin ıslak olması neticesinde araçlarının hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu yaralamalı trafik kazası meydana geldi. 34 KJ 6153 ile 33 BTD 67 aracın çarpışması sonucu araç şoförlerinden Adem Özdoğan yaralandı. Olay yerine çağırılan AFAD ve itfaiye ekipleri 34 KJ 6153 plakalı araç sürücüsü Adem Özdoğan'ı uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Hemen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine götürülen Özdoğan'ın tedavisine yapılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.


Öte yandan kaza ile ilgili soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

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