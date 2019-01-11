Bitlis'te muhtarlar toplantısı

Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, uyuşturucunun Bitlis'te büyük çapta olmadığını, ancak tedbir alınmaması durumunda ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Vali Çağatay, “İçişleri Bakanlığı tarafından çok ciddi anlamda Türkiye'nin gündeminde olan ve dünyanın karşılaştığı uyuşturucu belası ile mücadele için bir araya geldik. Bu konuda mücadelede İçişleri Bakanlığının teşvik ve yönlendirme anlamında büyük tavsiyeleri oldu. Bitlis'te 2 ay önce göreve başladım. İlk geldiğimiz günden beri bu konuyu gündemde tutmaya çalıştık. Önceden uyuşturucuya ulaşmak için maliyet gerekirdi. Sonradan 1-3 TL'ye çok kolay ulaşılmaya başlandı. Bitlis uyuşturucu konusunda en rahatsız olmayan örneklerden bir tanesidir. Bizde tedbirlerimizi almazsak o kötü seviyeye ulaşabiliriz. Her gün bir şekilde emniyet güçlerimiz uyuşturucu ile mücadele ediyor. Ancak biz ne kadar toparlarsak toparlayalım, biz ne kadar bu torbacıları yakalarsak yakalayalım, aileler bu konuya eğer sahip çıkmazsa biz bununla mücadele edemeyiz. Ne kadar destek alırsak o kadar iyi mücadele etmiş olacağız. Her birey etrafına, çocuğuna sahip çıkacak. Yoksa yaptığımız mücadele yalan olur. İnşallah Bitlis'te bu tür etkiler olmayacak. Bu tür toplantıların hayırlar getireceğine inanıyorum. Gençleri sağlıklı bireyler olarak yetiştireceğimize inanıyor, toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Narkotik Şube Müdürü Hasan Basri Karakuş'un uyuşturucu ile mücadele konulu sunumunu yapmasının ardından toplantı sona erdi.