İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te narkotik operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Bitlis, Tatvan ve Güroymak ilçelerinden eş zamanı yapılan narkotik operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı.


Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada operasyon dahilinde 18 adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. 12 kişinin tutuklandığı operasyonda 41 kişiye de uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılığı da bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Bitlis ve Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Bitlis'te 4, Tatvan 8 ve Güroymak'ta 6 olmak üzere toplam 18 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanan 12 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, takip sürecinde yakalanan 41 şüpheliye uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılmıştır. Dosya çerçevesinde 293,49 gram metamfetamin, 42,39 gram eroin, 463,47 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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