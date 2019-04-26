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Bitlis'te öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere polislik mesleği anlatıldı.


Bitlis merkezinde bulunan Şehit Mahir Ayabak Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerine yönelik ‘Meslek Tanıtım Günleri' kapsamında polislik mesleği hakkında bilgilendirme semineri yapıldı. Öğrenciler emniyet teşkilatına nasıl katılacakları, polislik mesleğinin önemi hakkında detaylı bilgi verilerek, öğrencilerin konu hakkında sordukları sorular cevaplandırıldı. Ayrıca son zamanlarda sürekli gündeme gelen zararlı bilgisayar oyunları, sosyal arkadaşlık siteleri ve internet dolandırıcılığı hakkında gençler bilgilendirilerek daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda da uyarıldı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü olarak geleceğin gençleri için bilgilendirme ve eğitici faaliyetlere hız kesmeden devam edileceği bildirildi.

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