Bitlis'te ‘Öğretmen-Yazar' buluşması

Şehit Mahir Ayabak Ortaokulunun toplantı salonunda gerçekleştirilen programa; Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, şube müdürleri, merkez ve Mutki ilçesinden okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, 2023 vizyon belgesinin yol haritaları olduğunu ve 4 yılda hangi ayda neleri yapacaklarını, hangi etkinliklerin düzenleyeceğini göreceklerini hatırlatarak, katılımlardan dolayı herkese teşekkür etti.

Programda 2023 vizyonuna yönelik bir sunum yapan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Necati Cemaloğlu ise, eski eğitim sistemini eşleştirerek, 2023 vizyonunun esas temel taşı değişim ve dönüşüm olduğunu ifade etti. Daha önceki eğitim sistemini balığa benzeten Cemaloğlu, “2023 vizyonu nedir diye sorarsanız? Daha önce eğitim sistemi balığa benziyordu. Kafası palamut, gövdesi istavrit, bir tarafı mezgit, bir tarafı da hamsiydi. 2023 vizyonu hepsini istavrit yaptı. Yani başı, kuyruğu ve gövdeyi aynı hale getirdi” dedi.

Türklerin dünya tarihinde ilk defa eğitimde bir vizyonla yola çıktını dile getiren Cemaloğlu, şunları söyledi:

“Nereye gitmek istedikleri belli, ulaşmak istedikleri hedef belli, nasıl ulaşacakları bellidir. Aslında 2023 vizyonunun en önemli özelliği felsefesidir. Daha önceki sistemlerin felsefesi yoktu. Felsefe oluşturuluyordu ya da eklektik modeller sürülüyordu. Şimdi geleceğe yönelik güçlü bir felsefi dayanağı var. Ne istediğini biliyor, alt bileşenler arasında birbirini destekleyen, bütünleyen, tümleyen öğeler var. Eğer 2023 vizyonu başarıya ulaşacak mı diye Bitlis'ten bakarsanız? 2023 vizyonu kağıt üzerinde kalır. Herkesin elini taşın altına koyması, geleceğe odaklaşması gerekir. 2023 vizyonunun esas temel taşı değişim ve dönüşümdür.”

Cemaloğlu, eğer değişim ve dönüşümü anlaşılmadığı, içselleştirilmediği, bir vizyon olarak bireylerde ete ve kemiğe bürünmediği süreçte, 2023 vizyonunun bir anlam ifade etmeyeceğini belirtti. Yazar Cemaloğlu, 2 gün boyunca farklı ilçelerde öğretmen ve idarecilerle bir araya gelecek.