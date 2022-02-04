Bitlis'te ‘Okul Güvenliği' toplantısı yapıldı

Bitlis Vali Vekili İzzet Cem Eser başkanlığında ‘Okul Güvenliği' toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda 2021-2022 eğitim öğretim yılının 2. yarısının güven ve huzur içerisinde geçmesi için ‘Okul Güvenliği' toplantısı düzenlendi. Toplantıda; öğrencilerin güvenliği, okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ile mücadele, trafik denetimleri ve salgın tedbirleri gibi uygulamalarda önleyici ve koruyucu tedbirler görüşüldü.

Vali Vekili İzzet Cem Eser başkanlığında yapılan ‘Okul Güvenliği' toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kolluk kuvvetlerinin kısım amirleri, kurum müdürleri ve Bitlis Merkez okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.