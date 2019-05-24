Bitlis'te okullar arası atık pil toplama yarışması

'sı düzenlenen ‘Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması' sonuçlandı.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında okullara afişlerin asılması ile başlayan yarışma, bu ay itibari tamamlandı. Atık pillerin okullara duyurulmasında ve toplanmasında Bitlis Katı Atık Birliğine ait olan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisini işleten enerji firması ise, ilgili çalışmaları yürüttü. Atık pilleri kaynağında ayrı toplayarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek ve okullarda çevre bilincini aşılayarak geleceğin büyüklerini ufak yaşta bilinçlendirmeyi amaçlayan yarışma ile ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak hedeflenmektedir.

Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışmasında birinci 120 bin pille Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Anadolu Lisesi, ikinci 61 bin pille Mutki Koyunlu Şehit Piyade Er Yener Barış İlköğretim Okulu, üçüncü ise 60 bin pille yine Ahlat'tan Fatih İlkokulu olurken, il genelinde toplamda 460 bin atık pil toplandı.