İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te okullar seçime hazırlanıyor

Bitlis’te okullar, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanıyor.

Bitlis'te okullar, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanıyor.


14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için okullar hazırlanıyor. Tüm ülkede olduğu gibi Bitlis'te de okullarda başlanan hazırlıklar sandık başkanları gözetiminde gerçekleşiyor. En ufak bir hataya dahi yer vermemek için büyük özveri ile düzenlenen okullarda, oy kullanımı için kabinler hazırlandı.

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