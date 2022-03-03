İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te okullara kar engeli

Bitlis’te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi Tatvan ve Mutki ilçelerinde okullar bir gün arayla tatil edildi.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi Tatvan ve Mutki ilçelerinde okullar bir gün arayla tatil edildi.


Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi Tatvan ve Mutki ilçelerine bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

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